Рейс из Сочи в Таиланд задержали почти на 20 часов из-за ветра

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air, следующий из Сочи на Пхукет, был задержан почти на 20 часов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, решение об отсрочке вылета приняли в связи с резким усилением приземного ветра, создающим риски для взлета широкофюзеляжного воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам представителей компании, экипаж и наземные службы оперативно отслеживали погодную обстановку и проводили анализ изменений непосредственно перед отправлением. Однако усиление попутного ветра на взлетной полосе сделало невозможным обеспечение необходимого уровня безопасности при вылете. В Azur Air подчеркнули, что, несмотря на неудобства, приоритетом остается безопасность пассажиров и экипажа.

В компании добавили, что в течение времени ожидания пассажирам было обеспечено горячее питание и напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами. Также была организована их временная доставка в гостиницу до момента вылета.

Изначально самолет должен был покинуть сочинский аэропорт 10 апреля в 21:30 по московскому времени. Согласно данным онлайн-табло, новое ориентировочное время вылета было перенесено на 17:00 11 апреля. В пресс-службе авиакомпании отметили, что окончательное решение о времени отправления будет принято с учетом текущей погодной обстановки в районе аэродрома.

Вячеслав Рыжков