Держаться за «Чистый воздух»
На конференции «Ъ-Южный Урал» обсудили планы по федеральному проекту
«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона», на которой обсудили промежуточные итоги реализации федерального проекта «Чистый воздух» в регионе и планы предприятий по дальнейшему снижению выбросов. К дискуссии присоединились представители минэкологии Челябинской области, координационного совета по экологии при губернаторе, крупнейших заводов и производителей экологического оборудования. Как это было — смотрите в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».
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