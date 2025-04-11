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Держаться за «Чистый воздух»

На конференции «Ъ-Южный Урал» обсудили планы по федеральному проекту

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона», на которой обсудили промежуточные итоги реализации федерального проекта «Чистый воздух» в регионе и планы предприятий по дальнейшему снижению выбросов. К дискуссии присоединились представители минэкологии Челябинской области, координационного совета по экологии при губернаторе, крупнейших заводов и производителей экологического оборудования. Как это было — смотрите в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».

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Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Екатерина Сперанская, заместитель председателя координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области

На фото: Екатерина Сперанская, заместитель председателя координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото (в центре): Олег Демин, генеральный директор ООО «Профессиональный экологический консалтинг», Москва

На фото (в центре): Олег Демин, генеральный директор ООО «Профессиональный экологический консалтинг», Москва

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото (в центре): Игорь Бурмистров, начальник лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК»

На фото (в центре): Игорь Бурмистров, начальник лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Марина Гартвик, замминистра экологии Челябинской области

На фото: Марина Гартвик, замминистра экологии Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Владимир Серегин, главный эколог ПАО «ЧЭМК»

На фото: Владимир Серегин, главный эколог ПАО «ЧЭМК»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото (в центре): Евгений Строк, коммерческий директор группы ФИНГО

На фото (в центре): Евгений Строк, коммерческий директор группы ФИНГО

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: слева — Галина Голубкова, главный эколог АО «ЧТПЗ»; справа — Ольга Комарова, директор департамента по экологической безопасности ПАО «ЧМК»

На фото: слева — Галина Голубкова, главный эколог АО «ЧТПЗ»; справа — Ольга Комарова, директор департамента по экологической безопасности ПАО «ЧМК»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: слева — Евгений Арзамасцев, техдиректор ЗАО «Завод Минплита»; справа — Галина Голубкова, главный эколог АО «ЧТПЗ»

На фото: слева — Евгений Арзамасцев, техдиректор ЗАО «Завод Минплита»; справа — Галина Голубкова, главный эколог АО «ЧТПЗ»

Фото: Олег Кормильцев

На фото в центре: Игорь Раков, директор департамента технического развития ПАО «ЧМК»

На фото в центре: Игорь Раков, директор департамента технического развития ПАО «ЧМК»

Фото: Олег Кормильцев

На фото справа: Евгений Строк, коммерческий директор группы ФИНГО

На фото справа: Евгений Строк, коммерческий директор группы ФИНГО

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Алена Коломейская, руководитель инновационного развития IT-Park-74, регионального оператора Сколково

На фото: Алена Коломейская, руководитель инновационного развития IT-Park-74, регионального оператора Сколково

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Алена Коломейская,руководитель инновационного развития IT-Park-74, регионального оператора Сколково

На фото: Алена Коломейская,руководитель инновационного развития IT-Park-74, регионального оператора Сколково

Фото: Олег Кормильцев

На фото в центре: Евгений Арзамасцев, технический директор ЗАО «Завод Минплита»

На фото в центре: Евгений Арзамасцев, технический директор ЗАО «Завод Минплита»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

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Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Екатерина Сперанская, заместитель председателя координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото (в центре): Олег Демин, генеральный директор ООО «Профессиональный экологический консалтинг», Москва

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото (в центре): Игорь Бурмистров, начальник лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Марина Гартвик, замминистра экологии Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Владимир Серегин, главный эколог ПАО «ЧЭМК»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото (в центре): Евгений Строк, коммерческий директор группы ФИНГО

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: слева — Галина Голубкова, главный эколог АО «ЧТПЗ»; справа — Ольга Комарова, директор департамента по экологической безопасности ПАО «ЧМК»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

На фото: слева — Евгений Арзамасцев, техдиректор ЗАО «Завод Минплита»; справа — Галина Голубкова, главный эколог АО «ЧТПЗ»

Фото: Олег Кормильцев

На фото в центре: Игорь Раков, директор департамента технического развития ПАО «ЧМК»

Фото: Олег Кормильцев

На фото справа: Евгений Строк, коммерческий директор группы ФИНГО

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Алена Коломейская, руководитель инновационного развития IT-Park-74, регионального оператора Сколково

Фото: Олег Кормильцев

На фото: Алена Коломейская,руководитель инновационного развития IT-Park-74, регионального оператора Сколково

Фото: Олег Кормильцев

На фото в центре: Евгений Арзамасцев, технический директор ЗАО «Завод Минплита»

Фото: Олег Кормильцев

«Коммерсантъ Южный Урал» 10 апреля провел конференцию «Экология и социальная среда как факторы устойчивого развития региона»

Фото: Олег Кормильцев

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