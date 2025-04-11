Прокуратура обвинила «Уральские авиалинии» в незаконных сборах в аэропорту Сочи

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере авиаперевозок и защиты прав потребителей. Поводом послужили действия агентства, представляющего интересы авиакомпании «Уральские авиалинии» в международном аэропорту Сочи, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С января нынешнего года агентством систематически взималась плата в размере 600 руб. за оформление дополнительных услуг авиакомпании, включая оплату багажа и ручной клади. В надзорном ведомстве сочли действия необоснованными и нарушающими права потребителей.

По результатам проверки прокуратура внесла протест на локальный нормативный акт. Решением самой организации он был отменен. Таким образом, с потребителей больше не будет взиматься дополнительный сервисный сбор при оформлении услуг.

Прокуратура заявила, что соблюдение прав пассажиров и впредь будет оставаться в фокусе надзорной деятельности.

Вячеслав Рыжков