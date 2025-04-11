Площадку возле школы №80 демонтировали полностью

Работы по демонтажу летней площадки на ул. Пушкинской возле школы № 80 полностью завершены, сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Такое решение было принято с учетом многочисленных пожеланий жителей донской столицы. Напомним, объект начали возводить без получения необходимых разрешений.

Управление торговли Ростова-на-Дону продолжит взаимодействовать с предпринимательским сообществом по вопросам соблюдения норм и требований размещения летних площадок.

«Вместе будем работать над созданием комфортного и безопасного пространства»,– подчеркнул руководитель ростовской администрации.

Валентина Любашенко