Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об исчезновении приезжей в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту исчезновения без вести 42-летней жительницы Тулы, прибывшей в Сочи в мае 2023 года. После прибытия на курорт женщина перестала выходить на связь, а предпринятые ее родственниками попытки инициировать эффективные поисковые действия, по их словам, не дали результата, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о ситуации получила распространение в социальных сетях и СМИ. Близкие пропавшей опубликовали обращение, в котором выразили несогласие с ходом проверки и пассивной реакцией со стороны профильных служб. На данный момент по факту исчезновения в СУ СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка.

В ответ на общественный резонанс и обращения родственников глава ведомства поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову инициировать уголовное дело, а также доложить о предварительных результатах следственных мероприятий. По итогам расследования в центральный аппарат ведомства будет представлен отчет.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Вячеслав Рыжков