Вице-мэр Новороссийска: расширение полигона ТКО за счет леса не планируется

Расширение мусорного полигона «Терра-Н» за счет лесных насаждений не входит в планы властей. Об этом сообщила вице-мэр города Екатерина Степаненко, комментируя соответствующие обсуждения в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

По словам госпожи Степаненко, объект находится под федеральным экологическим контролем Росприроднадзора. Сейчас специалисты расследуют факты загрязнения реки Озерейка и ручья Безымянный, уже отобраны пробы воды для лабораторного анализа.

«Также зафиксировано загрязнение левого притока реки Озерейки, проводится химический анализ образцов почвы и воды, будет рассчитан ущерб и приняты меры»,— пояснила вице-мэр.

Мусорный полигон на горе Щелба эксплуатирует компания «Терра-Н». Он принимает мусор из Новороссийска и Геленджика и рассчитан на 160 тыс. т отходов в год. По данным Росприроднадзора, вместимость свалки была исчерпана еще в мае 2023 года, ведомство планировало ее закрыть. Местные власти решили провести реконструкцию объекта. Для этого, согласно принятому генплану Новороссийска, выделили 19 га леса. В начале апреля ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.

13 марта 2025 года на свалке случился пожар, который не могут потушить до сих пор. Изначально огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. м, сейчас она сократилась до 200 «квадратов».

Наталья Решетняк