Ночью над Черноземьем уничтожили 30 дронов

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Черноземьем 30 БПЛА, в том числе 25 — над Курской областью, еще пять — над Белгородской. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Губернаторы регионов пока не сообщали о последствиях на земле. В Курской области режим угрозы беспилотников объявляли дважды в период с 18:19 до 5:50, режим ракетной угрозы — трижды в период с 18:26 до 5:26. В Белгородской области режим угрозы БПЛА объявили дважды с 17:05 до 6:12, ракетная угроза объявлялась на территории Краснояружского и Ракитянского районов в 18:25 и 18:53. На всей территории региона действовала ракетная угроза с 22:03 до 22:08.

10 апреля глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что за предыдущие сутки в ходе атаки украинских военных погиб один житель области.

Ульяна Ларионова