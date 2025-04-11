Бастрыкин поручил проверить нарушение жилищных прав инвалида из Краснодара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение 67-летней жительницы Краснодара, инвалида второй группы, которая с 1992 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но до сих пор вынуждена с семьей арендовать жилье. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Пенсионерка страдает тяжелой формой астмы, перенесла инфаркт и инсульт. В 2011 году она подтвердила льготный статус, дающий право на получение жилья. Однако в 2016 году ее перевели в категорию малоимущих и поставили в другую очередь, что увеличило срок ожидания квартиры. В собственности у пенсионерки есть часть малогабаритной квартиры, которая более десяти лет назад признана непригодной для проживания. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не принесли.

Сейчас пожилая женщина, ее дочь — инвалид 3-й группы и внук, страдающий астмой, вынуждены снимать жилье, что создает для семьи серьезные финансовые трудности.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку по данному обращению. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Лия Пацан