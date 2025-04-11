В Миассе собственник незаконно демонтирует памятник культуры

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия обнаружил проведение несакционированных работ на памятнике культуры «Дом жилой двухэтажный каменный (дом Жарова)» на улице Свердлова в Миассе. Подано заявление в полицию, сообщает пресс-служба учреждения.

Сообщение о противоправных действиях собственника объекта поступило в госкомитет 10 апреля. Председатель учреждения Алексей Федичкин выехал на место происшествия и осмотрел здание совместно с прокуратурой и полицией Миасса. Выяснилось, что в «доме Жарова» демонтируются крыша, перекрытия, деревянный пристрой и декоративные элементы. Сотрудниками госкомитета составлен акт, фиксирующий нарушения. Готовится предписание с требованием приостановить работы и восстановить исторический облик объекта культурного наследия, которое выдадут собственнику в кратчайшие сроки. Также подано заявление в полицию с просьбой провести проверку в связи с наличием признаков состава преступления по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Виталина Ярховска