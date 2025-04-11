Более 1,6 км труб заменят в Калининском районе в рамках залповой реконструкции

АО «ТЭК СПб» приступило к залповой реконструкции теплопроводов на Тихорецком проспекте, сообщили в пресс-службе Смольного. Специалисты заменят более 1,6 км устаревших труб на современные в пенополиуретановой изоляции.

При реконструкции также будут использовать гибкие трубопроводы, конструкция которых дает возможность плавно обходить строения, коммуникации и другие препятствия в условиях плотной городской застройки.

Сети оснастят датчиками оперативного дистанционного контроля. Система круглосуточно следит за состоянием изоляции труб и сигнализирует о возможных дефектах. На объекте уже начали строить временную теплосеть, по которой жители будут получать тепло и горячую воду.

Все работы завершат в ноябре 2026 года. Проект повысит надежность теплоснабжения 12 жилых зданий, в которых проживают порядка 6 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты заменили почти 650 метров головной магистрали на Кожевенной линии.

Андрей Маркелов