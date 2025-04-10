Главные новости 10 апреля. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростовской области заявили о необходимости масштабного ремонта и строительства сетей электроснабжения в регионе. В этом году на эти цели направят 1,5 млрд руб.

Две компании-лидеры экономики Дона опубликовали финансовую отчетность за 2024 год. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» по итогам прошлого года получило выручку в размере 17,1 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем году. АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» увеличило выручку на 59% – до 247 млн руб.

Власти Ростова переносят благоустройство парка «Дружба» на неопределенный срок. Работы должны были завершиться в 2024 году, но подвел недобросовестный подрядчик.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, участвующий в СВО в качестве командира одного из воинских подразделений, критически высказался о комфорте ростовской городской среды после посещения столицы Дона. «Ростов и я. Мы не узнали друг друга. Я с бородой и в военной форме. А город — в летящих мимо авто и мото. Всё непривычно громко. Даже на фронте тише», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Азовский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главному архитектору города Марине Ковалевич по делу о взяточничестве. Экс-чиновница получила наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы.

Власти Новочеркасска пообещали установить в городе памятник Герою Советского Союза Якову Крейзеру. Монумент разместят на пешеходной аллее Красного спуска между проспектом Ермака и улицей Александровской, где сейчас ведутся реконструкционные работы.