В начале года на Кубани снизилась средняя цена новых автомобилей

Средняя стоимость новых легковых автомобилей в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года снизилась до 2,96 млн руб., следует из аналитики «Авито Авто». Наиболее заметное удешевление зафиксировано у китайских брендов: Chery потерял в цене 6,4%, OMODA — 4,2%. Среди моделей лидером снижения стал Chery Tiggo 4 Pro, средняя цена которого уменьшилась на 14,6%, до 2,1 млн руб. На 9,6% подешевел JAECOO J7, на 5,6% — OMODA C5, на 2,6% — Chery Tiggo 7 Pro Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На вторичном рынке средняя стоимость автомобилей в регионе составила 930 тыс. руб. Здесь лидерами падения цен стали машины южнокорейского и японского производства. Так, Hyundai потерял в цене 6%, Kia — 3,9%, Toyota — 3%. В списке наиболее подешевевших моделей — Kia Rio (-9,1%), Volkswagen Polo (-6,4%) и Hyundai Solaris (-4,5%). Незначительно снизились цены на LADA Granta (-2,7%), Toyota Camry (-2,4%) и LADA 4x4 (-2,2%).

Как пояснил директор направления «Автомобили с пробегом» на «Авито» Андрей Ковалев, стоимость автомобиля формируется под влиянием ряда факторов — рыночного спроса, уровня предложения, загруженности дилерских складов и пр.

Вячеслав Рыжков