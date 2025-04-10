За зиму в Волго-Донском бассейне отремонтировали 140 плавучих знаков

В рамках подготовительных работ инфраструктуры к навигации 2025 года в границах Волго-Донского бассейна внутренних водных путей был выполнен ремонт 140 плавучих навигационных знаков (всего в границах бассейна 446 знаков). Об этом сообщает ИА «ПортНьюс» со ссылкой на руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Александра Глущенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

По его словам, также был проведен анализ на предмет обеспечения безопасных судоходных условий в случае понижения глубин фарватера ниже проектных уровней. Определены мероприятия, которые позволят обеспечить проход судов без потери осадки.

Кроме того, специалисты уточнили объемы дноуглубительных работ, которые запланированы в 2025 году для обеспечения гарантированных габаритов судового хода на участке Волгоград — Волгодонск.

Сергей Иванов