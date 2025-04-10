В Анапе к новому учебному году откроют православную гимназию

На территории Крещенского парка Анапы завершается строительство православной гимназии, рассчитанной на 120 учеников. Ход работ проинспектировали глава города Василий Швец, депутат ЗСК Николай Морарь, а также настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира отец Олег и представители подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В двухэтажном здании разместятся учебные классы, актовый зал, столовая с пищеблоком. Проект учитывает требования антитеррористической безопасности, также предусмотрена спортивная площадка. Сейчас строители завершают отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций.

По словам замглавы Анапы Натальи Рябоконь, образовательный процесс будет соответствовать федеральным государственным стандартам с особым вниманием к воспитанию детей на основах православной веры.

Параллельно в Крещенском парке возводят паломнический центр, где ведутся внутренние отделочные работы. В ближайшем будущем начнутся фасадные и благоустроительные работы. Центр будет включать зал для православных конференций и тематических мероприятий, трапезную и помещения для размещения паломников.

Анна Гречко