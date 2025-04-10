Власти Краснодара добились сноса незаконной гостиницы

В Краснодаре по решению суда демонтировано капитальное строение площадью свыше 1 тыс. кв. м, возведенное с нарушениями в районе Ростовского шоссе. Иск о сносе был подан управлением муниципального контроля, установившим, что гостиница и примыкающие к ней помещения построены без разрешительной документации на участке, предназначенном для садоводства, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как рассказал исполняющий обязанности главы управления Максим Рубанов, борьба с самовольными постройками в городе ведется системно и охватывает не только капитальные здания, но и нестационарные объекты, а также незаконные рекламные конструкции. Он отметил, что наведение порядка в этой сфере остается в числе приоритетов городской администрации.

Нарушения были выявлены несколько лет назад. Последовавшая судебная процедура сопровождалась чередой обжалований, однако в итоге собственник исполнил решение о демонтаже.

По данным муниципалитета, в 2024 году в Краснодаре было демонтировано 80 объектов капитального строительства, возведенных без разрешений, 599 временных сооружений, а также 821 рекламная конструкция, признанная незаконной.

Вячеслав Рыжков