Кубанский депутат просит ФАС не допустить роста цен на яйца

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением усилить контроль за ценами на яйца в преддверии Пасхи. Соответствующее письмо, как сообщил ТАСС, поступило в адрес руководства ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Парламентарий выразил обеспокоенность ростом потребительского спроса на данный продукт в праздничный период и призвал ведомство принять меры для предотвращения необоснованного удорожания. По его оценке, объективных экономических оснований для повышения цен не наблюдается, и любые ценовые колебания в розничной сети могут носить спекулятивный характер.

В документе подчеркивается необходимость обеспечить дополнительный надзор за ценообразованием на социально значимые товары, чтобы исключить возможность злоупотреблений со стороны торговых сетей. Господин Гусев считает, что органы контроля должны пресекать любые попытки недобросовестного ценообразования.

«Нельзя позволять наживаться на простых людях перед Пасхой. Яйца — традиционный символ праздника. Антимонопольная служба должна проявить железную хватку, чтобы пресечь любые попытки взвинтить цены»,— заявил депутат.

Вячеслав Рыжков