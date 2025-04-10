В Петербурге задержан уроженец Южно-Сахалинска, обвиняемый в убийстве в Севастополе

В Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске по обвинению в убийстве, совершенном в Севастополе два года назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Фигурант был задержан вечером 9 апреля возле дома № 58 по улице Ленсовета. Как считает следствие, 73-летний уроженец Южно-Сахалинска два года назад в Севастополе изрезал своего 70-летнего знакомого ножом, после чего скрылся.

«В настоящее время мужчина находится в отделе полиции, инициатору розыска сообщено»,— отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали разыскиваемого за заказное убийство мигранта.

Дарья Астанина