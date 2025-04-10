В лесах Липецкой области разместят 400 тыс. доз съедобных вакцин от бешенства

Ветеринары и сотрудники охотнадзора разместят 400 тыс. доз съедобных вакцин против бешенства в лесных массивах Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Специалисты укладывают препараты в местах обитания диких животных: вдоль нор, троп и опушек. Половина из общего числа вакцин будет размещена в апреле-мае, а оставшаяся часть — в октябре-ноябре.

«Профилактика бешенства среди диких животных — ключевой элемент обеспечения эпидемиологического благополучия региона. Эти меры направлены на снижение риска заражения как диких, так и домашних животных, а также людей»,— подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

По данным регионального управления ветеринарии, в 2024 году в области было зафиксировано 20 лабораторно подтвержденных случаев бешенства. С начала текущего года выявлено три случая: у двух кошек и одной собаки.

Напомним, в прошлом году Воронежская и Тамбовская области вошли в число лидеров по количеству случаев заражения животных бешенством.

Ульяна Ларионова