Синоптики прогнозируют потепление в Краснодарском крае

В Краснодарском крае завершился период похолодания. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, 10 апреля на Кубани еще сохранится влияние тыловой части циклона с кратковременными дождями и местами мокрым снегом, но постепенно будет становиться теплее. Поступление холодного воздуха в регион прекратится, и солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, смогут начать процессы повышения температуры»,— написал господин Леус.

В Краснодаре воздух прогреется до +8...10 градусов при юго-западном ветре 5–10 м/с. Атмосферное давление останется на уровне нормы — 757 мм ртутного столба. Завтра, 11 апреля, в столице региона синоптики прогнозируют повышение температуры до +13...15 градусов тепла без осадков.

Вячеслав Рыжков