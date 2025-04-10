В Сочи оштрафовали приезжего за нацистскую символику в соцсети

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с участковыми Центрального района Сочи выявили и задержали 18-летнего приезжего, разместившего нацистскую символику на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители составили на молодого человека административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд признал нарушителя виновным и назначил ему денежное взыскание.

Вячеслав Рыжков