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В Сочи оштрафовали приезжего за нацистскую символику в соцсети

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с участковыми Центрального района Сочи выявили и задержали 18-летнего приезжего, разместившего нацистскую символику на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители составили на молодого человека административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд признал нарушителя виновным и назначил ему денежное взыскание.

Вячеслав Рыжков

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