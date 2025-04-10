Для липецких производителей радиоэлектроники и БАС ввели налоговую льготу

Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии утвердили льготу для малых технологических предприятий. С 1 января 2025 года в течение шести налоговых периодов для них установлена ставка по налогу на прибыль организаций в 10%. До этого она равнялась 17%. Об этом сообщили в регпарламенте.

Условием для получения льготы выступает ведение деятельности, связанной с выпуском антенн, радиоэлектронных средств связи, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, а также беспилотных авиационных систем и их ремонта.

В облсовете считают, что решение позволит стимулировать развитие компаний, «которые обеспечивают безопасность и оборону страны».

В Воронежской области для поддержки радиоэлектронной промышленности создали межрегиональный кластер — Минпромторг зарегистрировал его в августе 2024 года. Первыми в состав объединения вошли десять воронежских предприятий и одно курское. Для них уже действует ряд льгот.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова