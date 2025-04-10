В Ростове ищут неизвестного, стрелявшего по окнам школы
Сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, стрелявшего из пневматического оружия по окнам одной из школ в Ростове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Christie’s
Происшествие случилось вчера днем. Полицейские узнали о нем от служащих образовательного учреждения. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили педагогов и работников, осмотрели повреждения на окнах. Были выявлены незначительные повреждения на стеклах.
В какой из школ Ростова произошел инцидент не сообщается.