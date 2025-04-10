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В Ростове ищут неизвестного, стрелявшего по окнам школы

Сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, стрелявшего из пневматического оружия по окнам одной из школ в Ростове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

Происшествие случилось вчера днем. Полицейские узнали о нем от служащих образовательного учреждения. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили педагогов и работников, осмотрели повреждения на окнах. Были выявлены незначительные повреждения на стеклах.

В какой из школ Ростова произошел инцидент не сообщается.

Сергей Иванов

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