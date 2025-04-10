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Памятник генералу Крейзеру установят в Новочеркасске

В Новочеркасске установят памятник Герою Советского Союза Якову Крейзеру. Монумент разместят на пешеходной аллее Красного спуска между проспектом Ермака и улицей Александровской, где сейчас ведутся реконструкционные работы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Администрация Новочеркасска

Фото: Администрация Новочеркасска

Мэр Новочеркасска Юрий Лысенко посетил место будущей установки памятника. Над созданием бронзовой скульптуры работает член Союза художников России Виктор Мосиелев.

Благоустройство территории и монтаж монумента планируется завершить до начала мая 2025 года.

Николай Аксенов

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