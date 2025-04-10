Уйти в декрет вместо жены готов почти каждый третий ростовчанин

Около трети ростовских мужчин, состоящих в браке, согласились бы уйти вместо своей супруги в отпуск по уходу за ребёнком, свидетельствуют данные опроса платформы SuperJob.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Результаты исследования показывают, что 30% респондентов однозначно согласились бы воспользоваться своим правом уйти в декрет, остальные 11% решились бы на такой вариант с высокой долей вероятности.

Согласно опросу, доля ростовских компаний, в которых мужчины уже воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком вместо жены составила 11%.

В свою очередь, больше половины женатых ростовчан (59%) не пошли бы в декрет (каждый третий абсолютно исключает для себя такой вариант), 25% респондентов, скорее всего, не согласились бы сменить жену в этом деле, отмечают в SuperJob.ru.

Валентина Любашенко