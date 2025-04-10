Сенатор Дмитрий Рогозин раскритиковал Ростов из-за шума

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, участвующий в СВО в качестве командира одного из воинских подразделений, критически высказался об обстановке в Ростове после посещения города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ростов и я. Мы не узнали друг друга. Я с бородой и в военной форме. А город — в летящих мимо авто и мото. Всё непривычно громко. Даже на фронте тише», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

В частности, Дмитрий Рогозин обратил внимание на мотоциклистов, которые «словно поснимали глушители». Также сенатора впечатлило, как «из открытых окон дорогих авто натужно хриплыми голосами льётся шансон, а за три квартала по барабанным перепонкам как из миномёта бьют тяжёлые басы индустриальной дискотеки».

Досталось от сенатора и меломанам за рулем скромных автомобилей. «Шмыгающие по переулкам невесть откуда взявшиеся «Жигули» и «Москвичи» — пасынки советского автопрома — из своих магнитол пытаются заглушить всех то ли турецкими, то ли армянскими песнями. Как при этом выживают водители этих музыкальных шкатулок, уму непостижимо!», - недоумевает Дмитрий Рогозин.

Сравнив Ростов с «музыкальным Вавилоном» или «Трубящей Троей», Дмитрий Рогозин предложил «давайте поскорей затащим сюда Троянского деревянного коня, чтоб хоть на одну ночь угомонить этот город».

Сергей Иванов