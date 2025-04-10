Власти Ростова переносят благоустройство парка «Дружба» на неопределенный срок

Работы по благоустройству парка «Дружбы» должны были завершиться в 2024 году, но «из-за недобросовестного подрядчика» работы не выполнены. Об этом написал глава Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По словам градоначальника, существующая проектно-сметная документация не учитывает текущие вопросы. Поэтому начата корректировка проектно-сметной документации. Для этого предстоит по-новому провести инженерно-геологические изыскания на месте проведения работ, внести изменения в смету и заново получить положительное заключение экспертизы.

«Сметная документация будет дополнена пропущенными видами работ – программа геомониторинга, периметральное ограждение парка», - уточнил господин Скрябин.

Как писал «Ъ-Ростов», подрядчиком на выполнение благоустройства парка «Дружба» является ООО «Автомагистраль СК». Фирма получила подряд по результатам конкурса в 2022 году. Начальная стоимость контракта составляла 562 млн руб. Планировалось, что подрядчик обустроит пешеходные дорожки и пандусы, спортивные и детские площадки, установит скамейки, теневые навесы, оборудует сценический комплекс.

В 2023 года в компании заявили, что из-за санкций стоимость используемых отечественных и импортных материалов значительно выросла. С того момента срок завершения работ на объекте неоднократно переносился. Изначально завершить благоустройство предполагалось в ноябре 2024 года.

В конце января Ленинский районный суд Ростова арестовал четверых руководителей коммерческих фирм по делу о мошенничестве при благоустройстве парка. По версии правоохранительных органов, подозреваемые получили аванс 150 млн руб. на проведение работ. Из них 39 млн руб. они похитили.

Сергей Иванов