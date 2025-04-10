Бывшего директора дивеевского «Дома творчества» обвинили в мошенничестве

В Нижегородской области возбуждены и расследуются уголовные дела, фигурантом которых стала бывший директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества» в селе Дивеево Ирина Левашова. По данным региональной прокуратуры, ее обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В областном управлении СКР уточнили, что в 2021/24 годах директор «Дома творчества» издавала незаконные приказы о зачислении на работу людей, которые фактически своих обязанностей не исполняли. На основании фиктивных документов им начислялась заработная плата, которую директор забирала себе.

Кроме того, обвиняемая требовала от действующих сотрудников передавать часть полученных премий.

Сумма похищенных денежных средств составила более 400 тыс. руб. По решению суда обвиняемая отправлена под домашний арест.

По данным СПАРК-Интерфакс, Ирина Левашова возглавляла дивеевский «Дом творчества» с 2015 по 2024 год.

Андрей Репин