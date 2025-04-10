Курултай Башкирии предлагает унифицировать наказание за хищение средств

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести в Государственную думу законопроект, который предлагает единообразный подход к назначению уголовного наказания за хищение безналичных денежных средств с банковских счетов или электронных платежей.

Председатель парламента республики Константин Толкачев отметил, что способы хищения средств с банковских счетов граждан становятся все более сложными и технологичными, а действующие составы преступлений были разработаны в то время, когда борьба с кибермошенниками только начиналась. Это приводит к неоднозначной квалификации правонарушений: одно и то же деяние может трактоваться по-разному, что влияет на степень ответственности, отметил он.

В частности, если хищение с использованием чужой банковской карты на сумму до 2,5 тыс. руб. квалифицируется как кража, виновный подпадает под уголовную ответственность. Однако если такое же деяние рассматривается как мошенничество, оно может быть признано мелким хищением и караться административной ответственностью.

Олег Вахитов