В феврале полная стоимость автокредитов в Башкирии составила 26,5%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в феврале этого года в Башкирии составила 26,5%. По этому показателю республика занимает седьмое место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольшее значение ПСК по автокредитам в регионах зафиксировано в Оренбургской (30,3%), Волгоградской (28,3%), Челябинской (27,2%) и Самарской (27,1%) областях, а также в Ставропольском крае (26,9%). В стране полная стоимость кредита составила 25,3%, сократившись до своего минимального значения за последние 5 месяцев, отметили в пресс-службе НБКИ.

«Во многом это стало следствием мер Банка России по приведению полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Кроме того, это свидетельствует о том, что несмотря на максимальное значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки постепенно находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Олег Вахитов