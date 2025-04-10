Педагогам в Салехарде выдадут карты на бесплатное посещение мероприятий досуга

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) педагогам планируют выдать пластиковую «Карту Ушинского», которая даст право на бесплатное посещение досуговых мероприятий, следует из текста постановления городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Номинал карты составит 5 тыс. руб., воспользоваться можно будет в муниципальных учреждениях Салехарда в сфере образования, культуры и молодежной политики, физкультуры и спорта, среди них — детские школы искусств и дома творчества, спортивные школы. До 25 мая образовательные организации должны произвести отбор педагогов, а вручить им карты должны до 15 сентября, воспользоваться ими можно будет до 28 ноября.

Обменять карту на деньги или пополнить нельзя, при этом компенсаций после окончания действия карты не предусмотрено, если ею не воспользовались.

Ранее на Ямале специалистам из сфер здравоохранения, образования и топливно-энергетического комплекса, трудоустроенным в колледжи, назначили единовременную выплату в размере 1 млн руб.

Ирина Пичурина