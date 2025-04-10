Российские космонавты записали видеообращение к 265-летию Ижевска с МКС

Российские космонавты записали видеообращение с Международной космической станции (МКС) к 265-летию Ижевска, дата празднования которого — 10 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, с борта МКС приветствуем вас и поздравляем ваш замечательный город Ижевск с днем рождения, с 265-летием»,— следует из обращения. Они добавляют, что город более 60 лет связан с космической отраслью. «Именно на Ижевском мотозаводе разработана станция, которая рассчитала траекторию полета корабля Юрия Гагарина»,— говорят космонавты.

Сотрудники «Роскосмоса» напомнили о памятнике собаке Звездочке, приземлившейся на границе Пермского края и Удмуртии в марте 1961-го, и мотоцикле «Иж-Юпитер» местного производства. «На МКС звучит и классика, и современные треки, и Петр Чайковский, и Игорь Бурнышев, "Бурито", который вырос именно в Ижевске»,— добавляют в обращении.

Космонавты оставили свои автографы на флаге с гербом Ижевска. Он будет храниться в студии местной радиостанции «Адам» (входит в медиахолдинг Centre digital & media), выступившей инициатором акции. Ее поддержали региональные власти. Программный директор радиостанций медиахолдинга Денис Погодин добавил, что согласования с «Роскосмосом» шли два месяца.