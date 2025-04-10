Глава СКР запросил доклад о сбоях в обеспечении 9-летней саратовчанки лекарством

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению жительницы Балакова о ненадлежащем обеспечении лекарством ее несовершеннолетней дочери-инвалида. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Костин также доложит о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница Балакова рассказала о нарушении прав ее девятилетней дочери-инвалида на качественное медицинское обеспечение. Со слов заявительницы, долгое время в части предоставления ее ребенку жизненно необходимого лекарства наблюдаются задержки. Причиной тому несвоевременная организация закупок. Мать подчеркнула, что нерегулярный прием лекарства грозит ухудшением состояния дочери, купить его за свой счет она не имеет возможности.

Павел Фролов