В Ульяновской области глава фирмы обвиняется в сокрытии от фискалов 8 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии от налоговой службы более восьми млн руб. в Ульяновской области (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Речь идет о средствах, за счет которых должны взыскиваться недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что 36-летний генеральный директор ООО «Симбирские печи» знал о том, что УФНС РФ по Ульяновской области принудительно взыскивает задолженность по налогам и страховым взносам в бюджет РФ, и специально создал видимость отсутствия денег на расчетных счетах своей фирмы.

За счет этого с августа 2023 по март 2024 года федеральная казна лишилась налоговых и страховых поступлений в размере свыше восьми млн руб. Для возмещения ущерба недвижимость руководителя организации была арестована. Фигуранту уголовного дела грозит до трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов