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В Уфе курьера мошенников приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии

Демский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, признанному виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Наказание — два года и десять месяцев колонии общего режима, а также выплата суммы ущерба.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2024 года неизвестный, представившись сотрудником полиции, сообщил пятерым пенсионерам о ДТП с участием их родственников и необходимости передать деньги за прекращение дальнейшего разбирательства. Осужденный, приехав к потерпевшим в качестве курьера, забрал у них 4,3 млн руб. Он частично признал вину.

Майя Иванова

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