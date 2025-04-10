Главе СКР доложат о нерасселении аварийного дома на Дегтярева в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василию Семенову также предстоит доложить о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Сети появилась информация о ненадлежащем обслуживании и длительном нерасселении жильцов многоквартирного дома 1959 года постройки по ул. Дегтярева. Его признали аварийным в 2019 году. В здании сильно изношены несущие конструкции, обрушается кирпичная кладка стен, появились сквозные трещины. Жильцы неоднократно просили уполномоченные органы предоставить им благоустроенное жилье, но безрезультатно.

Павел Фролов