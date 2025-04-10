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Коммерсантъ FM
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Топ-10 крупнейших производителей этилового спирта в январе—марте 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
АО «Росспиртпром» 4612 –23
ООО «Ренессанс» 1499 38
АО «Татспиртпром» 1044 –2
АО «Башспирт» 652 13
SPI Group 632 92
Roust 518 –5
АО РФК 499 –24
ООО «Бесланспирт» 395 –3
ООО «Акат-Алко» (Анненковский спиртзавод) 391 9
ООО «Феникс» 272 9
Все производители 12940 –12

Источник: данные участников рынка.

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