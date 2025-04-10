Топ-10 крупнейших производителей этилового спирта в январе—марте 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) АО «Росспиртпром» 4612 –23 ООО «Ренессанс» 1499 38 АО «Татспиртпром» 1044 –2 АО «Башспирт» 652 13 SPI Group 632 92 Roust 518 –5 АО РФК 499 –24 ООО «Бесланспирт» 395 –3 ООО «Акат-Алко» (Анненковский спиртзавод) 391 9 ООО «Феникс» 272 9 Все производители 12940 –12