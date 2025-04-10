Годовая прибыль птицефабрики «Пермская» сократилась почти на 78%

Птицефабрика «Пермская» обнародовала финансовый отчет за 2024 год в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Согласно опубликованным данным, выручка АО «Агросила птицефабрика Пермская» за минувший год составила 6 млрд руб.— это на 3,2% больше аналогичного показателя 2023 года (5,8 млрд руб.). Чистая прибыль предприятия сократилась сразу на 77,9%: с 652,3 млн руб. в 2023 году до 144,1 млн руб. в 2024-м. На птицефабрике падение прибыли «Ъ-Прикамье» не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года, c 2004 по 2023 год входило в состав группы компаний «Продо». В апреле прошлого года птицефабрику приобрел холдинг «Агросила». В декабре 2024 года Арбитражный суд Пермского края обязал АО «Агросила птицефабрика Пермская» дополнительно доплатить более 30 млн руб. налогов и пени. В суде рассматривалось заявление птицефабрики, оспаривавшей решения налогового органа о доначислении почти 39 млн руб. НДС, а также штрафов и пеней. Налоговый орган проверил деятельность предприятия за 2015–2017 годы и пришел к мнению, что организация организовала формальный документооборот с рядом компаний (ООО «ТК „Стиль“», «Спарта», «Агроком» и «Родина»), применявших специальные налоговые режимы. По документам они поставляли пермскому предприятию товары сельхозназначения, в частности корм. Это позволило заявителю снизить налогооблагаемую базу за счет вычета НДС.