Со скоростью велосипеда

В жилом районе Суворовский Ростова-на-Дону прошли любительские соревнования по такому новому виду спорта как маунтинбайк кросс-кантри. Участие в состязаниях принимали горожане всех возрастов. Самые маленькие гоняли «на беговелах». Школьники до 13 лет соревновались на более длинной трассе – до 750 м. Более взрослые спортсмены проехали через весь парк 70-летия Победы – главное место отдыха жителей Суворовского. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов»

