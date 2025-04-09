Термальный комплекс за 1,7 млрд рублей и сокращение госдолга Татарстана на 13,6 млрд рублей

Общий объем инвестиций на строительство термального комплекса «Пляж» в Казани составил 1,7 млрд рублей. Проект реализован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Общая площадь комплекса достигает 12,6 тыс. кв. м.

В 2024 году Татарстан сократил государственный долг на 13,6 млрд руб., что составляет 11% от общей суммы. На 1 января 2025 года госдолг республики составил 112,1 млрд руб. против 125,7 млрд руб. годом ранее. В течение 2024 года объем списания кредитов достиг 9,5 млрд руб., а уровень долговой нагрузки составил 22,5%.

В 2024 году в Татарстане на бесплатное питание учеников 1–4 классов направили 2,6 млрд руб. Средства были распределены следующим образом: более 1,5 млрд руб. поступило из федерального бюджета, а еще 1,04 млрд руб. выделили из бюджетов республики и муниципалитетов.

В 2024 году в Татарстане на ремонт 63 объектов, включая школы, детские сады и здания госорганизаций, было направлено 2,47 млрд рублей. В рамках федеральной программы шесть школ отремонтированы за 765,54 млн рублей: 459,32 млн рублей поступило из федерального бюджета, а 306,22 млн рублей — из бюджета республики.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, позволяющий привлекать к административной ответственности граждан, покинувших Россию, за действия против интересов страны. Инициатива была предложена Госсоветом Татарстана и депутатом Госдумы от республики Айратом Фарраховым.

В Казани направят 3,7 млн руб. на борьбу с борщевиком Сосновского. Подрядчику предстоит выполнить комплекс мер: обработать сорняки химикатами, скосить заросли, собрать и утилизировать опавшие соцветия и растительные остатки. Средства на реализацию работ выделят из городского бюджета.

Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню роботизации предприятий. В республике насчитывается 37 промышленных роботов на 10 тысяч работников производственной сферы. Замыкает пятерку регионов Республика Марий Эл с 21 промышленным роботом на ту же численность работников.

Артём Дергунов