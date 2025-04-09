Беспилотный транспорт планируется запустить по трассе М-12 «Восток»

В будущем движение беспилотного транспорта может быть организовано по автомагистрали М-12 «Восток», сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, это позволит создать непрерывный маршрут для автономных автомобилей от Санкт-Петербурга до Казани.

Как отметил господин Петушенко, интеллектуальные транспортные системы внедряются на всех этапах проектирования и эксплуатации скоростных трасс. Цифровые решения, сообщили в пресс-службе компании, способствуют повышению безопасности движения и создают необходимые условия для функционирования беспилотных технологий.

Также по аналогии с Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД) на трассе М-12 планируется внедрение системы «Свободный поток», которая обеспечивает автоматический проезд пунктов оплаты без шлагбаумов и необходимости вмешательства оператора. Это решение, как подчеркивают в «Автодоре», особенно важно для беспилотного транспорта, так как позволяет сохранять постоянную скорость движения.

В настоящее время беспилотные грузовики уже циркулируют по ЦКАД, а также по трассе М-11 «Нева». Системы видеонаблюдения, электронные табло и детекторы транспорта, установленные на этих дорогах, позволяют сопровождать движение высокоавтоматизированных транспортных средств в режиме реального времени.

Артём Дергунов