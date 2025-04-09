В Ульяновской области три района преобразуют в муниципальные округа

Базарносызганский, Павловский и Старомайнский районы Ульяновской области будут преобразованы в муниципальные округа. Соответствующие изменения приняли в законодательном собрании региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

Жители данных районов поддержали реформу на публичных слушаниях. Новая модель предусматривает переход на одноуровневую систему управления с упразднением сельских поселений. В трех муниципальных округах на пять лет будут избираться местные советы депутатов в количестве 15 человек. Из их состава которых изберут председателя — первого главу муниципального округа. Глава администрации будет определяться по результатам конкурса на срок полномочий совета депутатов. Предусмотрен переходный период — до 31 декабря 2025 года — для проведения выборов нового состава советов депутатов. Они запланированы на сентябрь 2025 года.

На одноуровневую систему управления полностью перешли четыре региона Приволжского федерального округа: Удмуртия, Нижегородская область, Чувашия и Пермский край. При этом в Татарстане и Саратовской области не собираются проводить муниципальную реформу.

Андрей Сазонов