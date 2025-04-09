Власти Тольятти намерены спасти ОАО «ДРСУ»

На заседании городской думы Тольятти рассмотрели концепцию спасения муниципального ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» («ДРСУ»). Учредителем организации является местная администрация. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Натаниэль Папурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Парламентарий напомнил, что муниципальное предприятие «ДРСУ» было создано администрацией Тольятти в 1996 году. Спустя 10 лет оно было реорганизовано в открытое акционерное общество. Администрация Тольятти осталась единственным акционером и собственником организации. ОАО «ДРСУ» занималось ремонтом дорог, дворов и проездов к ним, обслуживанием дорожного хозяйства. До 2016 года предприятие ежегодно получало от администрации Тольятти ежегодные подряды и было высокорентабельным. Решением Арбитражного суда Самарской области от 11 июня 2021 года общество признано банкротом. План дальнейших действий по спасению предприятия представлен в виде дорожной карты, однако администрация Тольятти точных сроков по выводу из банкротства не предоставляла.

Как отметил господин Папурин, «Тольятти просто необходимо свое предприятие, которое занимается ремонтом дорог, дворов и проездов к ним, а также обслуживанием дорожного хозяйства». Он также добавил, что глава города Илья Сухих отметил позитивные моменты по развитию «ДРСУ». По словам градоначальника, «развивать "ДРСУ" будут постепенно». Сначала предприятие будет обслуживать один район, затем станут расширять зону обслуживания.

Андрей Сазонов