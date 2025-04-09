Избрание меры пресечения главврачу центральной районной больницы Нижнекамска
Руслана Валеева отправили под домашний арест
Главврача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева обвиняют по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, в результате его действий 36 пациентов не получили необходимого лечения. 18 из них были госпитализированы, а семерым поставили диагноз «острый инфаркт». Кадры из зала суда — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».
Судебный процесс по делу превышение должностных полномочий Валеева Руслана. В Советском районном суде.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
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