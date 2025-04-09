Избрание меры пресечения главврачу центральной районной больницы Нижнекамска

Главврача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева обвиняют по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, в результате его действий 36 пациентов не получили необходимого лечения. 18 из них были госпитализированы, а семерым поставили диагноз «острый инфаркт». Кадры из зала суда — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный процесс по делу превышение должностных полномочий Валеева Руслана. В Советском районном суде.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Судебный процесс по делу превышение должностных полномочий Валеева Руслана. В Советском районном суде.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ