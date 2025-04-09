В Сызрани закончено расследование дела о мошенничестве с аварийным жилфондом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с жильем аварийного фонда в Сызрани. После того, как фигуранту, местному жителю, вручат копию обвинительного заключения, материалы передадут на рассмотрение в городской суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Надзорное ведомство выяснило, что в 2023 году подозреваемый, зная о сроках переселения граждан из аварийных домов, для имитации добросовестной покупки приобрел жилье, которое оформил на подставное лицо. После этого фигурант дела оформил на свое имя договор купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости. Ее выкупила по заявленной стоимости мэрия по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Сумма причиненного бюджету ущерба составила 620 тыс. руб. На этапе следствия имущество обвиняемого было арестовано.

Георгий Портнов