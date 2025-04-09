Жителей Новороссийска осудят по обвинению в бандитизме, похищении и убийстве

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Новороссийска, обвиняемых в серии тяжких преступлений, включая бандитизм, похищения и убийства. Как сообщили краевом СУ СКР, фигуранты в возрасте от 30 до 34 лет предстанут перед судом по ряду статей УК РФ, предусматривающих до пожизненного лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инициатором преступлений стал 30-летний житель Новороссийска, который осенью 2023 года организовал вооруженную группу для похищения женщины с целью выкупа. Сообщники дважды угоняли автомобили и похищали людей, выследив в итоге предполагаемую жертву — супругу местного бизнесмена. Женщину вывезли в лес, где нанесли ей смертельные ножевые ранения, а тело спрятали в русле ручья. Позже злоумышленники потребовали от ее супруга выкуп в криптовалюте на сумму свыше 87 млн руб., заявив, что она жива.

Следствие установило причастность основного фигуранта и к другим эпизодам: летом 2023 года он похитил мужчину в Смоленской области, убил его и сжег автомобиль. Кроме того, обвиняемый участвовал в краже в Крымском районе и в убийстве своего сообщника, тело которого также было спрятано в лесу.

Организатор группы был задержан вскоре после преступления, однако скончался в отделе полиции от сердечного приступа. Остальные участники были позднее установлены и арестованы. Обвиняемые дали признательные показания. Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Вячеслав Рыжков