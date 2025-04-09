В 2024 году в Татарстане на ремонт 63 объектов потратили 2,47 млрд рублей

В 2024 году в Республике Татарстан на ремонт 63 объектов, в число которых входят муниципальные и государственные школы, детсады и здания государственных организаций, потратили 2,47 млрд руб. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам в Кабмине Республики Татарстан.

Проводимый ремонт охватил следующие объекты:

12 муниципальных школ (1,13 млрд руб.);

25 государственных школ, в том числе коррекционных и кадетских (227,75 млн руб.);

20 детских садов (1,05 млрд руб.);

6 зданий государственных организаций (53,64 млн руб.).

В рамках федеральной программы отремонтировано 6 школ на 765,54 млн руб., из которых 459,32 млн руб. — субсидия из федерального бюджета, а 306,22 млн руб. — средства из бюджета Татарстана.

Артём Дергунов