В городском бюджете Орска на ямочный ремонт дорог заложено 12 млн рублей

На восстановление дорожного полотна в трех районах Орска в бюджете предусмотрено порядка 12 млн руб. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ямочный ремонт планируется начать на следующей неделе и завершить к 1 июня. В первую очередь работы предусмотрены на маршрутах движения общественного транспорта, на подъездах к социальным учреждениям и на участках с оживленным автомобильным потоком.

В администрации Орска уточняют, что подрядчик должен залатать порядка 3 тыс. кв. м. асфальта. Контракты на ремонт дорог в Ленинском и Советском районах уже заключены. Документы по ямочному ремонту в Октябрьском районе намерены подписать в ближайшее время.

Руфия Кутляева