Бывшей жене отца покусанного собаками мальчика в Сочи предъявили обвинение

Жительнице Белореченского района Кубани — бывшей жене отца покусанного хаски мальчика в Сочи — предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантка обвиняется в хищении крупной суммы денежных средств. По информации ведомства, заявителем выступил бывший супруг женщины, который сообщил, что та похитила 3 млн руб., предназначенных для лечения его ребенка, покусанного собаками.

В отношении задержанной продолжается расследование уголовного дела о краже. Уголовное законодательство предусматривает за это деяние наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест.

Ранее стало известно, что ребенку предстоит очередная операция — ее планируют провести в конце этой недели в московской клинике. Врачи планируют пересадить кожные лоскуты для восстановления пораженных участков вокруг носа.

Вячеслав Рыжков