Ребенка, пострадавшего от нападения хаски в Сочи, прооперируют в конце недели

В конце недели в московской клинике проведут операцию по пересадке кожных лоскутов мальчику из Сочи, пострадавшему от нападения собак в феврале 2025 года. Медики планируют восстановить поврежденные участки вокруг носа, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на отца ребенка Валентина Королева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Будут приживать лоскуты на пораженные части лица. Нам точные даты заранее не называют, сообщают только перед самой операцией»,— рассказал господин Королев.

После хирургического вмешательства пациенту установят временный силиконовый протез носа для восстановления дыхательной функции. На лето мальчика могут отпустить домой на реабилитацию, основные реконструктивные операции продолжатся осенью.

Нападение собак на ребенка произошло в конце февраля 2025 года. Две хаски нанесли ребенку множественные укушено-рваные раны лица. Пострадавшего последовательно доставили в больницы Сочи, Краснодара и Москвы. За это время мальчик перенес две операции, включая экстренную замену плохо приживавшегося кожного лоскута.

Владелец собак задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). На допросе хозяин хаски признал вину и сообщил о том, что не кормил животных. На время следствия обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Анна Гречко