Начались слушания по делу о покушении на главу Крыма

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались слушания по делу о попытке совершения теракта в отношении главы Крыма Сергея Аксенова. На выездном заседании, проходящем в Волгограде, двое из трех обвиняемых — Владимир Боднарь и Оксана Шевченко — признали вину. Третьему фигуранту, Владимиру Ананьеву, 75-летнему юристу, вернувшемуся в Крым из Киева в 2023 году, вменяют участие в подготовке преступления, однако он отрицает причастность, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

По данным следствия, группа была сформирована в феврале 2022 года при участии неназванного сотрудника СБУ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В задачу участников входила организация подрыва автомобиля Аксенова. Боднарь, по версии обвинения, доставил из Запорожья компоненты взрывного устройства, которые сначала хранились у фигуранта Ананьева, а затем были перемещены в арендованный Шевченко гараж в Симферополе. Параллельно велось наблюдение за передвижениями главы республики.

Задержание подозреваемых состоялось в феврале 2024 года. В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили радиоуправляемое взрывное устройство на базе противотанковой мины, дистанционный детонатор и другие комплектующие. Возбуждены дела по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к теракту и незаконный оборот взрывчатых веществ. Один из обвиняемых — Боднарь — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и подтвердил признание вины на заседании суда.